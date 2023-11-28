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法公交宣傳 冀遏針對女性暴力
法國近年一直關注針對女性暴力問題，當局最近推動公共交通打擊有關罪行的運動。總理邦尼上周五推行提高警覺運動，口號為「對抗施襲者，打開眼睛」；運動為期一個月，花費100萬歐元（約852萬港元）。資料顯示，法國九成婦女曾經在公共交通遭口頭或身體襲擊，例如吹口哨、侮辱、性騷擾甚至強姦。（綜合報道）
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