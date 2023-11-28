新西蘭為稅收 擬廢新世代禁煙令

【本報綜合報道】新西蘭政府去年立法，永久禁止向2009年1月1日或之後出生人士出售香煙或煙草產品。惟日前上台的右翼執政聯盟旋即宣布計劃廢除禁令，以確保減稅資金充足。新任總理盧克森（Christopher Luxon）強調，將透過教育和其他政策降低吸煙率。公共衞生專家警告，廢除禁令可能導致每年多5,000人喪生。

新任財政部長、國家黨副黨魁威利斯（Nicola Willis）上周六解釋，執政聯盟在組閣談判減稅政策時，新西蘭第一黨拒絕讓外國買家重返房地產市場增加稅收。在執政聯盟新西蘭第一黨和行動黨堅持下，國家黨最終同意廢除煙草禁令，作為組成執政聯盟協議一部分。威利斯指出，煙草禁令影響政府帳目多達10億紐元（約47億港元）。

盧克森就任總理 首務改善經濟 煙草禁令原定明年7月起實施，威利斯預計國會明年3月前通過廢除相關法律。盧克森指出，廢除禁令將防止形成地下煙草市場，同時避免售賣煙草的商店成為犯罪目標。非政府組織新西蘭健康聯盟主席特莫倫加（Lisa Te Morenga）批評，廢除禁令將以人民生命為代價，提高煙草業利潤。

另一方面，盧克森周一宣誓就任總理，他承諾把改善經濟視為首要任務，並減少政府機構，包括削減6.5%公共服務。他指出，政府的財務狀況不斷惡化，減少開支相關方案將由各部門首長自行決定，例如停止專案、停止僱員填補空缺，或者裁員。

盧克森