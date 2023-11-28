朝重置邊境哨站 設重型武器制韓

怒斥美航母夥日韓演習 屬玩火挑釁 北韓上周二成功把軍事偵察衞星送上太空後，朝鮮半島局勢再次陷入新一輪緊張局勢。南韓軍方昨日表示，北韓宣布完全撕毀兩國的軍事協議後，開始修復位於邊境前線的被拆哨站，又在非軍事區部署兵力及設備。對於美國、日本、南韓舉行涉及航空母艦的聯合海上演習，北韓批評這是「玩火」的挑釁活動。

平壤完全撕毀軍事協議 根據南北韓在2018年「蜜月期」簽署的軍事協議，兩國各自在非軍事區拆除10個哨站；惟北韓發射搭載軍事偵察衞星的火箭後，韓方宣布中止該協議部分條款的效力，朝方更決定完全撕毀該協議。

南韓軍方公開上周五透過監控設施拍攝的畫面，顯示北韓軍方運抵非軍事區的裝備寫有「無後坐力炮」字樣，原先的哨站配備無後坐力炮、高射機槍等重型武器。與此同時，熱成像儀發現北韓士兵警戒執勤的畫面。

南韓國防部公布，北韓上周五開始恢復根據軍事協議而暫停的部分軍事措施，派人在已經拆除及撤兵的哨站建造臨時哨站，同時運入重型武器及增加西部海岸炮的數量。

南韓軍方表示，將立即做好履行應對措施的萬全準備，現正密切關注北韓的挑釁動向，並基於升級的美韓聯合防衞態勢，即刻、強而有力、徹底地作出反制。南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅昨日指示軍方保持高度戒備，嚴密監視北韓動向。

與此同時，美國航空母艦卡爾文森號、神盾驅逐艦斯特雷號與基德號周日在南韓濟州島東南方海域，與南韓神盾驅逐艦世宗大王號、日本驅逐艦霧雨號模擬北韓發起導彈及無人機挑釁，實施防空及海上機動訓練。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》昨日批評，南韓接二連三違反與北韓的協議，自2018年簽署《板門店宣言》以來，發起600多次各類軍事行動，單是去年與美國實施250多次針對北韓的先發制人演習。

韓質疑朝衞星未攝關島 南韓國防部發言人全河奎昨日表示，當局研判北韓軍事偵察衞星正常進入軌道並圍繞地球運作，又指出朝方此次發射採用基於洲際彈道導彈的技術，具備核打擊能力。

被問及北韓衞星技術在俄羅斯援助下提高的可能性時，南韓軍方一名官員表示否定，理由是涉及軟件相容性問題；又對北韓宣稱軍事偵察衞星拍攝美國夏威夷及關島的說法表示懷疑，指正常情況由發射到拍攝圖像需時數月，朝方公布時間過早。本報綜合報道