美國白人槍擊3巴裔青年

【本報綜合報道】以巴衝突引發兩派人士在全球多地對立，美國佛蒙特州伯靈頓上周六晚上發生槍擊案，3名年約20多歲的巴勒斯坦裔青年受傷，其中兩人情況穩定、一人傷勢嚴重。警方事後拘捕一名涉案的白人男子，不排除案件涉及仇恨犯罪。

大學附近行兇 1人傷勢嚴重 事發當地時間傍晚6時，現場是佛蒙特大學校園附近，其中兩名受害人當時戴着黑白色的巴勒斯坦圍巾，並與另一名受害人以英語及阿拉伯語夾雜地交談。他們與一名持手槍的白人男子相遇，對方不發一言連開至少4槍後逃去。警方其後宣布拘捕48歲男子伊頓（Jason J. Eaton），並已經搜查他位於案發現場前方的住宅大樓。

警方透露，其中兩名受害人是美國公民，另一人是合法居民。美國傳媒報道，所有受害人在約旦河西岸地區一間私立學校畢業，現時分別在羅德島州布朗大學、賓夕凡尼亞州哈弗福德學院、康涅狄格州三一學院就讀，他們事發時打算到其中一人的祖母家享用晚餐。家屬要求當局以仇恨犯罪調查案件，白宮指總統拜登知悉事件。