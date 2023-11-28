安理會將商以巴 王毅赴美主持

中國外交部發言人汪文斌昨回應有關以巴局勢的提問時稱，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議以來，雙方已經釋放3批被扣押人員，通向和平的步子再小，也值得積極鼓勵，保護平民的困難再大，也應該努力克服。中方呼籲有關各方切實落實聯合國安全理事會和聯合國大會緊急特別會議相關決議，共同有效履行臨時停火協議，並使其得到延長，實現真正持久的停火止戰。