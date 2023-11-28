安理會將商以巴 王毅赴美主持
【本報綜合報道】中國外交部昨日宣布，中國作為聯合國安全理事會本月輪值主席國，周三將舉行以巴問題高級別會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴美國紐約主持會議。
中國外交部發言人汪文斌昨回應有關以巴局勢的提問時稱，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議以來，雙方已經釋放3批被扣押人員，通向和平的步子再小，也值得積極鼓勵，保護平民的困難再大，也應該努力克服。中方呼籲有關各方切實落實聯合國安全理事會和聯合國大會緊急特別會議相關決議，共同有效履行臨時停火協議，並使其得到延長，實現真正持久的停火止戰。
阿拉伯及伊斯蘭國家外長團訪華
阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團日前就以巴衝突開啟國際斡旋之行，首站來到中國。王毅與代表團會談時表示，中方願與阿拉伯、伊斯蘭國家共同努力，為盡快平息加薩地帶戰火、緩解人道主義危機、釋放被扣押人員、推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決作出不懈努力。
另一方面，以色列駐中國大使潘綺瑞接受美國傳媒訪問時表示，中方大幅度聚焦在以色列的反擊上，未以同等比例關注哈馬斯如何殘暴虐殺以色列人。惟她指出，雖然過去一段時間中國社交網出現大量反猶太言論，卻不代表中國反猶太，以中關係不會因為這場戰爭改變。
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