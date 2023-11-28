美神盾艦救貨船 遭也門叛軍射彈道導彈

美國神盾驅逐艦梅森號規格

【本報綜合報道】美國與伊朗「抵抗軸心」成員也門叛軍青年運動的衝突升級，武裝分子周日在亞丁灣企圖劫持一艘與以色列有關的貨船，遭到場解救的美國神盾驅逐艦逮捕；青年運動向涉事軍艦及貨船發射彈道導彈還擊，未有命中目標，美方亦無實施攔截。外界關注美國會否針對連串襲擊，空襲青年運動在也門的據點報復。

貨船與以色列有關 險被劫持 英國海事貿易行動組織表示，劫持事件發生在也門以南60公里、吉布提以東80公里的亞丁灣海域，遇險貨船中央公園號（M/V Central Park）由佐迪亞克海運公司（Zodiac Maritime）管理，隸屬於以色列富商奧弗（Eyal Ofer），懸掛利比里亞國旗。美國海軍神盾驅逐艦梅森號（USS Mason）接到貨船求助指5名武裝分子企圖劫持，於是立即駛往也門方向；貨船船員把自己反鎖在安全室，武裝分子闖入不果。

梅森號由一艘日本海上自衞隊驅逐艦協助實施攔截，下令武裝分子釋放貨船；對方離開貨船並企圖利用快艇逃走。梅森號派出人員乘坐直升機追逐並開槍示警，最終拘捕武裝分子。惟事情未有告一段落，青年運動翌日凌晨向梅森號及中央公園號所在海域發射兩枚彈道導彈，但墜落在距離目標18公里的海域，事件中沒有人員受傷或船艦受損。佐迪亞克海運指貨船有22名船員，感謝聯軍部隊迅速回應提供保護。

此外，美國傳媒引述美國高級官員指，中央公園號遇險時，區內兩艘中國軍艦未有提供協助。值得留意的是，這是梅森號第4次遭青年運動攻擊，此前3次事發2016年10月9日、12日、15日，地點是曼德海峽及紅海。美國同月13日出動神盾驅逐艦尼采號，向青年運動的據點發射戰斧陸攻巡航導彈，摧毀3處參與襲擊的雷達設施。

艾森豪威爾號打擊群駛波斯灣 另一方面，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部宣布，由美法兩國軍艦組成的艾森豪威爾號航空母艦打擊群，周日穿越霍爾木茲海峽由阿曼灣駛入波斯灣，繼續支援司令部任務及在區內需求。它們將在波斯灣巡邏，確保主要國際航道的航行自由。美國海軍上一次在波斯灣部署航空母艦，已經要數到2020年11月的尼米茲號。

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