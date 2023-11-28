美首名獲釋人質 4歲女父母雙亡

【本報綜合報道】在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周日釋放的以色列人質當中，包括同時持有美國國籍的4歲女童阿比蓋爾（Abigail Edan），雙親在上月7日被武裝分子殺害，她與兩名兄姊失散，獨自到鄰居住所躲避，結果遭擄走帶回加薩地帶。

以色列傳媒指事發當天早上，阿比蓋爾任職新聞攝影師的父親伊丹（Roee Idan），拍下首批哈馬斯武裝分子使用滑翔傘越境突襲以色列的照片。他發現事態嚴重後立即跑回家，但武裝分子已經上門殺害其妻子，他亦中槍傷重死亡。二人除了育有阿比蓋爾外，還有兩名分別9歲及6歲的子女，他們當時跑回家並躲藏在衣櫃14小時後獲救，但阿比蓋爾走到鄰居家中避難，結果與一名女鄰居及對方的子女被捉走。

與兩兄姊失散 值得留意的是，阿比蓋爾上周五在加薩地帶度過生日，兩天後重獲自由，成為此輪以哈停火協議首名獲釋的美國人質。美國總統拜登表示，阿比蓋爾經歷可怕的創傷，令人難以想像，但現時終於回到以色列；又稱再有人質獲得哈馬斯釋放是美國密集外交的成果，希望有更多美國人質獲釋，將與以色列總理內塔尼亞胡保持接觸。

另一方面，泰國總理賽塔表示，哈馬斯最新釋放的一批泰國人質，他們身體狀況良好，不需要緊急醫療照顧。泰國外交部表示，至今有17名泰國人質獲釋，將盡快安排他們回國；目前仍然有15名國民被挾持，政府將盡一切努力爭取他們早日獲釋。