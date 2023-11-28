以色列哈馬斯休戰 有望再延長8天

內塔尼亞胡：前提更多人質獲釋 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五開始停火並交換被扣人員，周日分別釋放39名囚犯及17名人質。周一是有關協議生效的最後一天，消息指以哈雙方在埃及與卡塔爾的調解下，商討延長停火最多4天至8天的可能性；哈馬斯亦表態確認尋求此事，以色列重申原來立場，只要再有人質獲釋就願意配合。

哈馬斯首釋俄籍成年漢 哈馬斯最新釋放的人質分別是14名以色列人及3名泰國人，以色列人質分為9名未成年人、兩名母親、兩名婦女、一名成年男子；這是哈馬斯首次釋放成年男子，事主是同時持有俄羅斯國籍的25歲克里沃伊（Roni Krivoi）。哈馬斯表示：「為了回應俄羅斯總統普京，以及感謝俄羅斯支持巴勒斯坦的立場，哈馬斯釋放一名俄籍被拘留者。」與此同時，以色列從監獄釋放的巴人囚犯都是未成年人，不包括婦女。

84歲以色列婦回國送院 與此前兩輪釋放人質的安排不同，這批人質由哈馬斯轉交紅十字國際委員會後，經加薩地帶北部地區返回以色列，而非取道南部地區接壤埃及的拉法口岸，有指他們被囚禁的地點，應該是未被以色列地面部隊攻入的加薩城地區。惟其中一名84歲以色列女人質因情況嚴重，由直升機直接送往醫院。院方透露，事主抵達醫院時處於半清醒狀態，但現時陷入昏迷及需要使用呼吸機，情況仍然不穩定及有生命危險。

根據以色列政府的說法，若哈馬斯每讓多10名人質重獲自由，以方延長停火一天。美國傳媒引述知悉談判情況的埃及官員報道，哈馬斯可能在下階段停火，首次安排老年男性與婦孺獲釋，並交還身亡人質的遺骸。以色列總理內塔尼亞胡周日與美國總統拜登通電話，表明停火結束後全面恢復軍事行動，但若能夠促使更多人質獲釋，他歡迎延長停火。白宮指拜登和內塔尼亞胡同意繼續努力，確保所有人質獲釋。

馬斯克訪接壤加薩地區 與此同時，繼以色列國防部長加蘭特親赴加薩地帶北部戰區後，內塔尼亞胡周日亦前往同一地點探望士兵；由以色列政府發布的照片可見，他穿上防彈背心及戴上頭盔，與多名全副武裝的士兵交談。

此外，內塔尼亞胡周一帶同來訪的美國科技富豪馬斯克，視察上月被哈馬斯武裝分子血洗、接壤加薩地帶的以色列西南部聚居地。本報綜合報道

載有人質的直升機抵以色列一間醫院。（Getty Images圖片） 以色列與哈馬斯互換被扣人員