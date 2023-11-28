耗資8800萬 使用者凋零 河南周口客運總站關停

投用僅8年 位置不便 嚴重蝕錢 河南周口周運運輸集團有限公司上周五宣布，由於位置偏遠，旅客極其稀少，決定即日起臨時關閉停運周口綜合客運總站客運業務。客運總站總投資8,000萬元（人民幣‧下同，約8,800萬港元），投入使用僅8年。

周運運輸集團指，位於周口火車站西側的周口綜合客運總站已不能滿足客運服務功能，需乘車的旅客可前往位於交通大道與五一路交叉口的周口中心站乘坐班車，並關注周口中心站的線路班次情況，或通過微信小程序查詢線路班次。在客運總站投入使用前，位於市區的汽車站周口中心站已營運多年。

租場幫補 未夠付水電費 客運總站毗鄰周口新火車站，官方稱它是周口市唯一可接駁新火車站鐵路客運的樞紐站，是中心城區規模最大、功能最完備的汽車客運站。客運總站佔地面積180畝，總建築面積1.47多萬平方地，有288個客車停車位，設計生產能力為日發送旅客2.1萬人次。

客運總站在2015年初試營運期間，開通69條跨省、省內及市內路線。惟營運3年後，有周口市民於2018年曾詢問，客運總站已變成賣貨車的地方，會否就這樣擱置廢棄。周口市道路運輸管理局當時回覆，客運總站因位置偏僻、交通不便等因素旅客稀少，收入微之甚微，連每月水電費開支都不夠，嚴重虧損。為了增加效益及保證正常營運，在不影響客運總站經營的前提下，把客運總站部分場地租賃出去彌補虧損。待八一路打通後，客運總站會根據客流情況，適時增加班車。

興建期間曾有坍塌事故 公開資料顯示，客運總站於2013年2月興建期間發生站務樓坍塌事故，導致3死8傷，直接經濟損失318萬元（約350萬港元）。事發時的周口市委書記徐光、市長岳文海均受查下台。本報綜合報道