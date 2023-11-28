江西企業非法排污 負責人自詡交很多稅

【本報綜合報道】內地傳媒上周六報道，江西省撫州市金溪縣近年有企業非法排污或污水滲漏，導致牆外千畝耕地遭工業污水重度污染。江西省委省政府高度關注，召開專題會議及研究部署整改工作。惟涉事企業負責人微笑受訪稱每年都交很多稅，對當地有貢獻。

污染千畝耕地

秀谷鎮港東村的江西國化實業有限公司主要生產強酸三氟甲磺酸類產品，牆外是農田。公司出現污水滲漏，前年在牆外修建一個截流溝和收集池，把收集到的污水抽回處理。惟之後繼續有污水滲出，並會在大雨時進入一旁的農田灌溉渠。金溪生態環境局去年在其車間西側圍牆裂縫發現污水，檢測呈酸性，發現公司車間發生洩漏後，工作人員用消防水沖地面，導致污水滲出，對公司開出罰單。