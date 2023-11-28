山西地盤事故7死 部門掛牌督辦

【本報綜合報道】山西省臨汾市安澤縣的山西永鑫通海物流有限責任公司地盤上周五發生工程棚架坍塌事故，7人被埋死亡。山西省安全生產委員會辦公室（安委辦）上周六發出通知，決定對該事故查處實行掛牌督辦。

工程棚架坍塌 山西省人民政府新聞辦公室周日表示，工程棚架坍塌事故後，省安委辦根據《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》、《山西省較大事故查處掛牌督辦辦法》等有關規定要求，決定掛牌督辦該宗事故查處。省安委辦要求，臨汾市要依據《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法規，組織事故調查，查明起因，認定事故性質，分清事故責任，研究提出對有關責任單位和責任人的處理意見。

臨汾市要將未定稿的事故調查報告報省安委辦審核同意，再由該市按程序結案。當地同時要組織攝製警示教育片，深刻吸取教訓，防止類似事故發生，事故調查報告和處理決定落實情況要及時報送省安委辦。在事故掛牌督辦期間，臨汾市要加強與省安委辦溝通，及時主動匯報情況，省安委辦將適時督導事故調查處理工作。