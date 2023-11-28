遼寧前檢察官遭加監 家人上訴

【本報綜合報道】遼寧省撫順市望花區前檢察官孫亮與同學李俊均，早年被控詐騙遼寧省高級人民法院刑事庭退休審判員王桂榮846萬元（人民幣‧下同，約932萬港元），2019年12月一審被裁定罪成，兩人分別判刑10年半及14年半。內地傳媒周日報道，孫亮今年重審被改判監禁12年半，家人決定上訴，瀋陽市司法局已經受理案件。

訴訟程序出錯 重審多囚2年

由於孫亮與王桂榮兒子是同學，兩家人常有來往。案情指，李俊均2015年聲稱急需資金周轉，於是向王桂榮借款100萬元（約110萬港元），當時孫亮是擔保人。李俊均之後以股民配資、購買原始股等名義，再向王桂榮借多906.7萬元（約999萬港元），最後只還約154.1萬元（約169萬港元）；王桂榮報警聲稱被孫、李二人詐騙。