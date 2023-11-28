呼吸道病原體疊加 上海專家籲勿過慮

【本報綜合報道】中國大陸呼吸道病原體疊加導致病例急增，當中以流感為主，另有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等，更傳出有人同時感染上述所有病毒。上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，有時病毒疊加是因為採取非常敏感的檢測手段，呼籲民眾勿過於擔心。台灣疾管署宣布，機場港口全面提高戒備。

中國大陸傳媒昨報道，對於呼吸道疾病疊加感染是否意味情況加重，張文宏在官媒節目作出上述表述。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，即使測出多個病原體，但不代表都是致病，一定要臨床醫生結合病人的臨床情況綜合分析。

台疾管署促醫生提高警覺 惟相關情況引起世界多地關注。台灣傳媒於周日報道，當地有醫生警告中國大陸的抗藥性肺炎支原體可能明年農曆新年入侵台灣。台灣疾管署副署長羅一鈞稱將持續密切監控，上周六已經向醫護界發通函，提醒醫生提高警覺，注意詢問患者的中國大陸相關旅遊史。當地機場的電子屏幕設置告示，提醒自陸港澳入境旅客注意自身症狀。