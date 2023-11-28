解放軍於中緬邊境實彈演練

【本報綜合報道】因應緬北局勢緊張，解放軍南部戰區組織陸軍部隊上周六起，在中國和緬甸邊境的中方一側舉行實戰化演訓活動。軍方周日公布的詳情指，今次演訓預設多種情況，實兵實裝拉動，遠程快速機動，多天連貫實施。

演訓在雲南省西南邊境開始，參演部隊分區域分方向、錯峰錯時開展實兵實彈演練，各兵力按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，籌劃組織邊境封控等實戰化演練。多個火力打擊群亦快速進入預設陣地，以分批次、多方向火力精確打擊臨機指示的目標。參演官兵表示，始終保持高度戒備，隨時做好應對各類突發情況的準備。內地傳媒昨日批評有西方媒體質疑演訓宣揚中方支持地方武裝，挑撥中緬政府關係，並扯上最近兩國聯合打擊電騙犯罪等，純屬是「外行話」。