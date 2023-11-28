境外間諜網絡竊密 華軍工企成目標

【本報綜合報道】國家安全部昨日發文表示，網絡已經成為境外間諜情報機關對華滲透竊密的重要渠道，嚴重威脅國家安全。有境外間諜情報機關以外國軟件開發商身份，接觸中國網絡技術服務工程師，藉此開展網攻竊密活動，數十間國防軍工單位、高新科技企業受害。

接觸技術人員 藉病毒軟件入侵 文中提及相關案例，中國網絡技術服務工程師小王今年初接到一間外國軟件開發商主動聯繫，邀請其為數十款軟件批量配置有關數碼簽名證書、殺毒軟件測試，以便順利通過中國網絡安全認證檢測，並承諾支付高額報酬，後來更要求使用指定的軟件、加密連結聯繫。小王明知危害，仍然與該開發商建立合作關係，為其數十款軟件提供所謂技術服務。

國家安全部指出，那些由小王提供技術服務的軟件，都含有特種木馬病毒程式，一旦被點擊運行，將會侵入和控制電腦、伺服器等網絡設備，並竊取文檔、資料和數據，境外間諜情報機關利用這些帶毒軟件竊密。國家安全機關發現並查明情況後，通報有關單位並開展處置工作，避免重大危害和損失，小王受到行政處罰。