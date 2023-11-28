涉當陸諜拍投降片 台軍10人恐重囚
【本報綜合報道】台灣早前查出有現役軍人捲入洩密共諜案，受賄拍攝「投降影片」。高等檢察署昨日起訴10人，並建議法院從重量刑。根據其中的違背職務收賄罪，最重可以判處無期徒刑。
接受賄賂 洩漏機密
當局查出，陳姓、蕭姓退役軍人以及退役後從商的謝姓男子，涉嫌遭中國大陸吸收，在台灣拉攏現役台軍、退休軍士官加入，並在台灣發展共諜組織，藉此收集和刺探軍事機密。高檢署今年7月底向上溯源後發動4輪傳喚和搜索行動，並向法院聲押陸軍生化放核訓練中心退役的蕭姓教官等6人，另有部分人獲准保釋。涉案軍人來自台灣陸軍生化放核訓練中心、陸軍航空特戰指揮部601旅、陸軍花東防衞指揮部、陸軍金門防衞指揮部等多個營區。
法院起訴書指出，陸姓和吳姓現役基層士兵被中國大陸情報單位吸收後，涉嫌洩漏台方軍事機密，甚至配合拍攝「我願意投降解放軍」的「心戰」影片，以換取報酬。另一名劉姓士兵明知非接密人員不得刺探軍事機密，卻在任職單位竊取保密櫃內的機密文件。
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