涉當陸諜拍投降片 台軍10人恐重囚

接受賄賂 洩漏機密

當局查出，陳姓、蕭姓退役軍人以及退役後從商的謝姓男子，涉嫌遭中國大陸吸收，在台灣拉攏現役台軍、退休軍士官加入，並在台灣發展共諜組織，藉此收集和刺探軍事機密。高檢署今年7月底向上溯源後發動4輪傳喚和搜索行動，並向法院聲押陸軍生化放核訓練中心退役的蕭姓教官等6人，另有部分人獲准保釋。涉案軍人來自台灣陸軍生化放核訓練中心、陸軍航空特戰指揮部601旅、陸軍花東防衞指揮部、陸軍金門防衞指揮部等多個營區。