指賴清德不提美國反對台獨 京斥民進黨騙選票

台灣總統選舉民進黨候選人賴清德及其副手蕭美琴近來談到，中國大陸未來數年「沒有攻台計劃」，並希望維持兩岸和平現狀。中國大陸國台辦發言人陳斌華昨日批評二人為了騙取選票，隻字不提美國明確不支持「台獨」的表態，強調「台獨」意味戰爭，若鋌而走險製造事變，陸方將採取斷然措施堅決粉碎。

陳斌華表示，陸方珍視也一直致力於維護台灣海峽和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地。他指出，「台獨」分裂勢力如以任何名義、方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衞國家主權和領土完整。

柯文哲支持度升 學者料或政黨輪替 此外，陳斌華指摘，賴清德和蕭美琴拼湊成的「獨獨配」，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，極力淡化「台獨」分裂活動的危害性。他希望台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

台灣民意基金會日前向20歲或以上的台灣選民發起調查，統計各總統候選人的支持率。昨日公布的結果顯示，支持率最高是31.9%的民眾黨柯文哲，其次為29.2%的賴清德，最後是23.6%的國民黨侯友宜。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這次民調帶出一個清楚且重大的訊息，明年總統選情發生重大結構性變化，台灣第4次政黨輪替可能性首次具體浮現。

台灣傳媒分析指，柯文哲目前擁有的支持者，很大一部分來自年輕、高學歷、中產階級及跨省籍族群選民，在藍領勞工支持度也與賴清德平起平坐，成為他超越對方的基本社會條件。反觀民進黨和國民黨擁有長期執政經驗，社會基礎雷同，普遍得到各階層選民的支持，但兩黨票源重合，彼此爭奪反而陷入不利。柯文哲的支持者開始從北部擴散到南部，可能成為國民黨和民進黨的最大對手。本報綜合報道