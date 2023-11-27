歐洲推減碳計劃 救全球氣候惡化

歐洲一直以來相信自己最有能力可以作為領頭羊推動全球實現2015年的《巴黎協定》，把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上不超過2℃，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上的1.5℃之內。不過，近年歐洲一年大澇一年大旱，今年8月西班牙及希臘遇上嚴重森林大火，同時斯洛文尼亞三分之二國土遭受暴雨洪災，都是歐洲氣候惡化的警號。

歐洲多國氣象局指出，2023年歐洲夏天的平均溫度可能是12.5萬年以來最高，歐洲氣候專家更加警告，倘若全球不努力實施節能減碳，2030年前平均氣溫升幅或會超出工業革命前2℃，世紀末地球氣溫會比工業革命前高3℃，環境會出現人類無法承受的災難。10月，歐洲27國商討如何合作減低消耗化石能源以改善氣候惡化，但未達共識，因為匈牙利、捷克及波蘭要求額外寬容及延期達標。

籲擴大再生能源使用 歐洲氣候專家提議今年12月在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會，應致力通過全球各國增加投資，於2030年把再生能源使用增加3倍，並要使能源應用效率增加一倍。不少歐洲環保組織及綠色分子批評，這次大會居然在石油及天然氣生產大國舉行，是極大諷刺，但也有意見認為節能減碳更需要阿拉伯各石油生產國合作，適當配合減產；而阿拉伯石油生產國也同意在這方面達至全球協調，更建議為了減少二氧化碳排放出大氣層，各國可回收儲存二氧化碳。

歐洲面對俄烏戰爭引發的能源危機，以德國及波蘭為首雖然多開採了褐煤發電，但整體上歐洲節能減碳的成就是驕人的。1990至2020年，歐盟碳排放減少32%，但要達至2050年碳中和，還有漫漫長路。在二氧化碳排放方面，德國排放最多，去年是逾7億噸，幾乎是排第二至四位的法國、意大利及波蘭的兩倍。但人均排放最大是盧森堡的17噸，最低是瑞典的4噸；瑞典的風力發電量及節能亦在歐洲領先，更預期於2045年達至碳中和，比整體歐洲國家早。

不過，歐盟環境經濟學家仍然批評，歐盟和其他先進國家一樣，人均碳排放還是高於世界人均水平，歐盟人口佔全球的5.6%，但消耗全球7%的能源，歐洲人更需要努力減少能源消耗及浪費。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻