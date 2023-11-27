兩岸國際

蠔情節 2100克蠔王奪冠
有「中國大蠔之鄉」美譽的廣西壯族自治區欽州市上周五舉辦「2023年欽州蠔情節蠔王爭霸賽」，該市的15家大蠔養殖企業、養蠔合作社和養蠔基地，攜自家養殖多年的「蠔王」前來一較高下。經現場評委對重量、長度、寬度和美觀度綜合評比，一隻2,100克重的大蠔摘得今年蠔王桂冠。
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