中外合研月表化學成分 高精度分布圖出爐

研究團隊結合中國嫦娥五號、美國與前蘇聯的月球樣品數據，基於深度學習建立月球光學遙感影像光譜特徵與月球樣品元素含量之間的複雜非線性關係，對月球表面主要元素含量進行精確估計，獲得全新的南北緯65°之間、高解像度月球表面化學成分分布圖，分別為鐵、鈦、鋁、鎂、鈣、硅。這些化學成分記錄了月球的形成和演化過程，對於揭示月球的物質組成和礦物岩石學特徵至關重要。