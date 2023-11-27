中外合研月表化學成分 高精度分布圖出爐
【本報綜合報道】中國吉林大學前日公布，中外多國科學家透過開展聯合科研，成功獲得高精度月球表面化學成分分布圖，為月球火山活動和熱演化歷史研究提供關鍵數據。研究成果近日發表在國際學術期刊《自然通訊》。
研究團隊結合中國嫦娥五號、美國與前蘇聯的月球樣品數據，基於深度學習建立月球光學遙感影像光譜特徵與月球樣品元素含量之間的複雜非線性關係，對月球表面主要元素含量進行精確估計，獲得全新的南北緯65°之間、高解像度月球表面化學成分分布圖，分別為鐵、鈦、鋁、鎂、鈣、硅。這些化學成分記錄了月球的形成和演化過程，對於揭示月球的物質組成和礦物岩石學特徵至關重要。
助研火山活動及熱演化史
吉林大學教授楊晨介紹，美國、前蘇聯的月球樣品僅揭示30億年前月球的演變，沒有反映月球晚期活動。研究團隊今次也根據最新計算的元素含量，標定年輕月海玄武岩單元，為月球晚期岩漿活動和熱演化歷史研究及未來月球採樣返回提供可靠數據。
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