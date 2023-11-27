捕捉植物振動譜曲 與大自然全新接觸

植物不像動物一樣有專門的器官發出聲音，加拿大卑詩省溫哥華一名音樂家兼作曲家因此突發奇想，使用二極管捕捉植物的振動，並將這些不為人知的細語譜成樂曲，推出全新專輯，讓聽眾通過音樂踏上穿越卑詩省的公路旅行，探索與自然世界的關係。

為聽到植物根部支離破碎的聲音，音樂家辛格（Ruby Singh）將接觸式咪高峰放置在泥土中，並使用鱷魚夾固定植物，讀取生物電資訊。他稱，錄製聲音過程讓自己進入更深層的傾聽和對周圍環境的適應，很多生物對生態系統來說至關重要，因此想看看是否有辦法將這些聲音也帶入音樂中。他又對所有因人類影響而遭到破壞的美麗生態表示哀痛，指是次創作是為了放大自然世界的聲音，吸引人類與大自然建立關係，而不是把大自然當作商品。

記錄生態 融入動物聲音 辛格出生於艾伯塔省，其後於卑詩省一間大學學習戲劇，然而，出色的音樂天賦讓他在20歲出頭時決定轉行做音樂，並於今年早前憑藉一張原聲專輯獲得加拿大朱諾獎提名。為記錄更完整的生態系統，辛格也在今次專輯中融合了動物聲音，例如其中一首歌曲打造出麻雀和楊樹的聲音世界。他形容這是一首充滿希望的歌曲，錄製這首歌令人「恍然大悟」。他稱：「如果我們能夠開始注意到，自然世界中一直圍繞在我們周圍的魔法，我們可以開始更加關心我們的世界。」本報綜合報道