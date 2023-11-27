泰廉航引擎噴火急折返 多人暈倒

【本報綜合報道】廉航泰國獅子航空一架客機上周五從曼谷前往清萊，飛至6,000呎高空時右引擎突然噴火。機長立即關閉涉事引擎並緊急折返曼谷，事件導致多名乘客當場暈倒和嘔吐。有指引擎起火由鳥擊造成，航空公司將調查事件。

疑鳥被吸入所致 涉事泰國獅子航空波音737-800客機執飛SL538航班，當天上午11時10分起飛，原定從曼谷廊曼國際機場前往清萊機場。客機高空飛行時，機組人員和乘客發現機身明顯抖動，一名女乘客目睹右引擎冒出火花。機長其後表示，飛行時曾經穿過鳥群，懷疑有鳥被吸入右引擎，導致引擎噴火並停止運轉。客機同日中午12時05分安全着陸曼谷。

有乘客憶述，多名同機乘客得悉引擎起火並停止運轉後暈倒，自己當時半睡半醒，看到其中一個引擎噴出火燄，還以為發夢。涉事波音客機註冊編號HS-LGJ，機齡5.4年，曾經由泰國獅子航空母公司印尼獅子航空營運，最初負責執飛國際航線，後來重新分配至泰國國內航線。