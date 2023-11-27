兩岸國際

查理斯三世 捲徵用遺產爭議 撥道德項目避嫌

英王查理斯三世涉嫌徵用蘭開斯特公國亡故公民遺產翻新房地產出租。（Getty Images圖片） 英王查理斯三世涉嫌徵用蘭開斯特公國亡故公民遺產翻新房地產出租。（Getty Images圖片）
英王查理斯三世涉嫌徵用蘭開斯特公國亡故公民遺產翻新房地產出租。（Getty Images圖片）
蘭開斯特公國宣布投資約10億元
英王查理斯三世日前被揭涉嫌徵用領地蘭開斯特公國亡故公民遺產，藉此翻新名下房地產出租牟利。《衞報》前天報道，蘭開斯特公國已開始把超過一億英鎊（約9.8億港元）資金轉為投資與道德、社會或環境有關項目，預計本財政年度結束前完成，卻無意改變徵用遺產手法。
《衞報》上周四揭露，蘭開斯特公國透過當地古代留下封建制度法律，徵收無立遺囑或沒有近親亡故公民旗下名為「無主財物」（bona vacantia）遺產，藉此翻新別墅、度假屋及農舍等，例如興建新屋頂或換門等，成為有利可圖房地產投資組合，其中兩間慈善機構更利用無主財物建立總值超過4,000萬英鎊（約3.9億港元）捐贈基金，不過未被強制投資與道德、社會或環境有關項目。
上述報道出爐後，蘭開斯特公國一度拒絕回答旗下慈善機構有否投資石油或天然氣、煙草、武器或礦業公司。其發言人直至上周五終於回應，蘭開斯特公國已開始轉為投資與道德等領域有關項目，藉此保持與英王長期支持道德投資立場一致，沒有提及會否放棄徵用領地亡故公民遺產。
議員斥做法不公義且封建
資料顯示，蘭開斯特公國覆蓋蘭開夏郡之餘，也包括部分默西賽德郡、大曼徹斯特、柴郡及坎布里亞郡地區。來自工黨、代表蘭開斯特及弗利特伍德地區國會下議員史密斯（Cat Smith）批評，蘭開斯特公國徵用遺產做法是中世紀遺留下來不公義且陳舊手段，將尋求建議幫助選民權利脫離封建時代。
同樣來自工黨、大曼徹斯特地區市長貝安德（Andy Burnham）認為，身處領地公民應有權知道蘭開斯特公國如何使用有關資金，並獲得發言權。他呼籲政府與蘭開斯特公國展開公眾諮詢，制訂能夠獲得更多公眾同意新安排。本報綜合報道
蘭開斯特公國無意改變徵用遺產手法。蘭開斯特公國無意改變徵用遺產手法。
蘭開斯特公國無意改變徵用遺產手法。
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