查理斯三世 捲徵用遺產爭議 撥道德項目避嫌

蘭開斯特公國宣布投資約10億元 英王查理斯三世日前被揭涉嫌徵用領地蘭開斯特公國亡故公民遺產，藉此翻新名下房地產出租牟利。《衞報》前天報道，蘭開斯特公國已開始把超過一億英鎊（約9.8億港元）資金轉為投資與道德、社會或環境有關項目，預計本財政年度結束前完成，卻無意改變徵用遺產手法。

《衞報》上周四揭露，蘭開斯特公國透過當地古代留下封建制度法律，徵收無立遺囑或沒有近親亡故公民旗下名為「無主財物」（bona vacantia）遺產，藉此翻新別墅、度假屋及農舍等，例如興建新屋頂或換門等，成為有利可圖房地產投資組合，其中兩間慈善機構更利用無主財物建立總值超過4,000萬英鎊（約3.9億港元）捐贈基金，不過未被強制投資與道德、社會或環境有關項目。

上述報道出爐後，蘭開斯特公國一度拒絕回答旗下慈善機構有否投資石油或天然氣、煙草、武器或礦業公司。其發言人直至上周五終於回應，蘭開斯特公國已開始轉為投資與道德等領域有關項目，藉此保持與英王長期支持道德投資立場一致，沒有提及會否放棄徵用領地亡故公民遺產。

議員斥做法不公義且封建 資料顯示，蘭開斯特公國覆蓋蘭開夏郡之餘，也包括部分默西賽德郡、大曼徹斯特、柴郡及坎布里亞郡地區。來自工黨、代表蘭開斯特及弗利特伍德地區國會下議員史密斯（Cat Smith）批評，蘭開斯特公國徵用遺產做法是中世紀遺留下來不公義且陳舊手段，將尋求建議幫助選民權利脫離封建時代。

同樣來自工黨、大曼徹斯特地區市長貝安德（Andy Burnham）認為，身處領地公民應有權知道蘭開斯特公國如何使用有關資金，並獲得發言權。他呼籲政府與蘭開斯特公國展開公眾諮詢，制訂能夠獲得更多公眾同意新安排。本報綜合報道