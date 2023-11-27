烏無人機襲俄 包括莫斯科

【本報綜合報道】俄羅斯上周六對烏克蘭發動開戰以來最大規模的無人機攻擊後，首都莫斯科在內多個地區翌日遭無人機攻擊。與此同時，美國早前向烏克蘭交付全數31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，近日網上流傳該款武器在東部戰場作戰的畫面。

俄羅斯國防部昨日表示，防空部隊當天在莫斯科州、圖拉州、卡盧加州、布良斯克州合共擊落11架烏克蘭無人機。莫斯科州州長沃羅比約夫表示，防空部隊在莫斯科州4個地區攔截5架無人機，有大樓在事件中受損。烏克蘭空軍上周六表示，俄羅斯出動75架無人機攻擊首都基輔，其中74架被擊落。

美援主戰坦克 現身烏東 最新戰況方面，社交網昨日流傳兩張照片，可見美國援助烏克蘭的M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，其中一張照片的現場是烏克蘭東部地區，該款主戰坦克使用深綠色為主的林地迷彩。烏克蘭總統澤連斯基今年9月25日公布，已經收到首批M1A1阿布拉姆斯主戰坦克；美國傳媒今年10月16日引述美國軍方指，全數主戰坦克運抵烏克蘭。