烏訪問團抵台 冀招商引資助重建

【本報綜合報道】烏克蘭布恰市市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）上周六率團抵達台灣，展開為期4天的訪問。台灣外交部強調，這是俄烏戰爭爆發以來首位烏克蘭地方政府首長訪台，有助強化雙方實質商務交流與產業合作，並深化雙方互利互惠的夥伴關係。

台灣外交部在新聞稿表示，布恰市在俄烏戰爭爆發後遭俄羅斯轟炸攻擊，為了持續爭取國際支持並邀請民主陣營國家協助該市重建，費多魯克這次訪台將前往新竹科學園區、台灣實驗研究院台灣半導體研究中心、對外貿易發展協會及台北市電腦商業同業公會，與台灣產業界人士互動，盼為該市科學園區興建計劃招商引資。

台協助興建避難所 新聞稿形容台灣與布恰市互動密切，台方已經協助該市執行防空避難所及兒童運動學校等重建計劃，超過1,000個家庭直接受惠。另外，費多魯克日前也代表由1,031個會員組成的「烏克蘭城市聯盟」，與台灣駐波蘭代表處簽署合作諒解備忘錄，進一步拓展雙方交流與合作。