越南總理晤王文濤 推動鐵路互通經貿發展

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤訪問越南，上周六在胡志明市拜會越南總理范明政，討論推動中越經貿關係高質量發展。范明政表示，越南願推動鐵路互聯互通合作，提升邊境口岸開放水平，支持中國加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），促進區域經濟一體化發展。

擴農產品對華出口 吸引中企投資 范明政表示，越方重視與中方的「同志加兄弟」友好關係，願與中方加強「兩廊一圈」和共建「一帶一路」倡議對接。他希望進一步擴大農產品等優質產品對華出口，加強電子商務領域合作，探討雙邊貿易本幣結算，吸引更多中國企業到越南投資，助力越南經濟社會發展。

王文濤表示，中方將全面落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，深入踐行中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，深化拓展雙方貿易投資合作，持續推進區域經濟一體化，支持企業開展互聯互通、數碼經濟、綠色發展、跨境電商等戰略和新興領域合作，繼續擴大進口越南優質產品。