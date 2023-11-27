今年訪韓華客 規模遠遜薩德風波期

【本報綜合報道】南韓現代經濟研究院昨日發表報告，指出今年訪韓的中國遊客規模，不及美國在韓部署薩德導彈防衞系統風波發酵的2017年至2019年。

報告顯示，今年月均訪韓的華客為14.4萬人次，遠不及因薩德風波導致中方赴韓團體遊被叫停期間，月均41.6萬人次的水平。報告認為，中國經濟增長放緩是訪韓華客未能夠反彈的原因之一，另一原因是中國遊客的旅遊模式出現變化。新冠疫情爆發前，中國遊客當中團體遊客佔超過20%，但今年第三季度降至13.8%，可見中國遊客對團體遊的偏好有所降低。

團體遊非主流 韓改行銷策略 研究院預測，明年訪韓的中國遊客有望為南韓創造30億美元至90億美元（約234億港元至702億港元）的旅遊收入，約為去年國內生產總值0.2%至0.5%。研究院一名負責人表示，訪韓的中國遊客從過去團體遊客居多，逐漸轉變為散客居多，因此有關行業需要針對中國遊客，制訂以購物、體驗為中心的行銷策略。