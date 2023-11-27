中日韓外長聚首商討 3國領導人料明年峰會

釜山舉行第10次會議 加快籌備 東北亞地區局勢持續不穩之際，第10次中日韓外交部長會議昨天在南韓釜山舉行，三方商定加快推進中日韓領導人會議籌備工作，但未就具體日程安排達成協定。南韓傳媒報道，由於今年餘下的時間不多，峰會可能明年初舉行。

南韓外交部長朴振、中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子當天在釜山的亞太經濟合作組織（APEC）世峰樓舉行會議。中日韓領導人峰會2008年首次舉行，出席者是中國國務院總理、日本首相、南韓總統，2013年至2014年、2016年至2017年因三國之間關係緊張及其他因素而沒有召開；對上一次會議已經是2019年12月。

北韓問題 三方立場存差異 朴振在會後向記者表示，三方在會上重申在各方均方便之時，盡早舉行中日韓領導人會議的共識，今後三方將共同努力促成峰會，也商定盡快恢復三邊合作並實現其正常化。韓方提出三大合作方向，分別是積極啟動政府間協商機制、發崛三國民眾能夠切身感受的實質合作項目、擴大合作基礎，特別是重點推進下一代交流項目。

中日韓外交部長也就朝鮮半島局勢、俄烏戰爭、中東地區局勢交換意見，南韓傳媒指三方在北韓問題的立場存在差異，韓方主張北韓發射軍事偵察衞星及彈道導彈、研發核武，是對地區和平穩定的最大威脅之一；中方僅提及其基本立場，呼籲各當事國冷靜及克制，但要重視朝方對安全的合理關切；日方的表態與韓方基本一致。

王毅表示，中日韓應該以更正直的面貌和姿態，為地區及世界發展發揮積極作用。他強調，三國互為近鄰，中方將繼續堅持以鄰為伴的方針，與日韓共同努力，為三國合作重回正軌、保持健康穩定的發展勢頭作出新貢獻。

上川陽子表示，期待中國在北韓問題發揮積極作用，並再次就解決北韓綁架日本人問題，尋求中韓的協助。

王毅分別與日韓舉行雙邊會談 另一方面，王毅前天及昨天分別與上川陽子及朴振舉行雙邊會談，他向上川陽子表示，中日重建戰略互惠關係，一是樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅、互為合作夥伴；二是尊重彼此正當關切，包括日方在台灣問題切實恪守一個中國原則；三是加強互利合作，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產供鏈穩定暢通。

王毅與朴振確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願意持續沿此方向前進。王毅強調，中國是東北亞局勢中的穩定力量，一直並將繼續為緩和半島局勢發揮建設性作用。本報綜合報道