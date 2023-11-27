伊朗傳核中心遇襲 官指屬演習

【本報綜合報道】以巴衝突令美國與伊朗陷入緊張關係之際，位於伊朗中部的伊斯法罕核技術中心昨日傳出多次巨響，網上流傳上址遭無人機襲擊，防空系統啟動應對。當地通訊社引述伊斯法罕官員指，爆炸是軍事演習的一部分，與核設施無關。

西方國家不願採強硬態度 以巴衝突令外界關注陷入談判僵局的伊朗核協議，美國傳媒上周六引述外交官員報道，西方國家不願意對伊朗採取強硬態度，擔心隨着伊朗擴大核計劃並減少與國際原子能機構（IAEA）的合作，最終令中東地區緊張局勢加劇。外交官員總結當前僵局時指出，在以巴衝突的背景下，「沒有興趣在伊朗引起反應」，情況相當暗淡。

伊朗一直否認尋求擁有核武，強調核計劃性質是民用及和平。伊朗核協議2015年達成，伊朗同意限制核計劃換取減免制裁；惟2018年時任美國總統特朗普單方面退出該協議，同時恢復制裁伊朗，伊朗決定加強核活動作為報復措施。根據日前的IAEA機密報告，伊朗現時擁有接近武器級、濃縮度60%的鈾，理論上可以製造3枚核彈。