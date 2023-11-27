特朗普：未放美國人顯不受尊重
【本報綜合報道】美國總統拜登斡旋巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和以色列停火，但上周五及上周六先後獲得哈馬斯釋放的人質不包括美國公民。美國前總統特朗普指國家及領導人不受尊重；美國官員上周六表示，對未有美國公民獲釋感失望。
特朗普在社交網發文：「有沒有人注意到，哈馬斯釋放了其他國家的人質，但至今卻沒有歸還一名美國人質？原因只有一個，我們的國家和我們的領導人不獲尊重。這是美國非常悲哀和黑暗的時期！」拜登上周五在麻省度假時表示，仍然希望美國人質能夠獲釋，但美方既不知道人質名單，也不知道他們何時獲釋。他補充，自己不知道美國人質情況，但希望並期待他們盡快獲釋。
美情報指10公民被押
哈馬斯在停火首兩天分別釋放24名和17名人質，佔預計獲釋約50名人質超過一半。美國情報部門表示，哈馬斯目前扣押約10名美國公民，包括雙親被哈馬斯武裝分子殺害的4歲孩童伊丹（Avigail Idan）。哈馬斯對上一次釋放美國人質，已經是上月20日釋放的兩名美國公民。
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