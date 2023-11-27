特朗普：未放美國人顯不受尊重

特朗普在社交網發文：「有沒有人注意到，哈馬斯釋放了其他國家的人質，但至今卻沒有歸還一名美國人質？原因只有一個，我們的國家和我們的領導人不獲尊重。這是美國非常悲哀和黑暗的時期！」拜登上周五在麻省度假時表示，仍然希望美國人質能夠獲釋，但美方既不知道人質名單，也不知道他們何時獲釋。他補充，自己不知道美國人質情況，但希望並期待他們盡快獲釋。