曾傳死訊 被擄下度生日 愛爾蘭裔童喜與家人團聚

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六釋放第二批人質，當中不少都是兒童，包括一度傳出死訊的愛爾蘭裔以色列女童漢德（Emily Hand）。雖然她在加薩地帶獨自度過9歲生日，但最終重獲自由，與闊別逾月的家人團聚。

漢德上月6日在朋友家中過夜，翌日被哈馬斯武裝分子擄走，更一度傳出已經遇害，父親早已為此釋懷；詎料直至上月31日證實未死，重燃一家團圓希望。同樣獲釋的還有17歲的諾姆（Noam Or）及13歲的阿爾瑪（Alma Or），但兩人母親上月在哈馬斯突襲期間被殺，父親奧爾（Dror Or）及堂兄利亞姆（Liam Or）仍然被挾持。

21歲女獲釋 弟仍被挾持 與奧爾一家經歷相似，21歲女子馬婭（Maya Regev）也在釋放人質名單之列，但其18歲弟弟伊塔伊（Itay）仍然被哈馬斯武裝分子挾持。二人的父親雷格夫坦言，自己根本不關心政治，只想孩子能夠平安歸家。馬婭在哈馬斯武裝分子突襲時與弟弟出席音樂節，她當時致電父親表示自己遭開槍射擊，通話最後一句是「我愛你」。