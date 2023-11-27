哈馬斯一度拒放第2批 以色列威脅恢復攻擊 17人質終獲釋

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火上周六踏入第二天，雙方繼續互換被扣人員，但一度出現破局危機。哈馬斯曾經推遲釋放人質，要求允許人道主義物資進入戰區加薩地帶北部地區，但在以色列威脅恢復軍事行動後才履約放人。以色列以39名巴人囚犯作為代價，換取哈馬斯讓17名人質重獲自由。

以方放39名巴人囚犯 第二輪互換被扣人員包括39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人；以及13名以色列人質及4名泰國人質，當中有8名未成年以色列人。泰國人質獲釋並非哈馬斯與以色列的停火協議促成，而是由埃及談判、卡塔爾與伊朗參與，起初有報道指新一批獲釋的泰國人質有7名。首輪互換被扣人員涉及39名巴人囚犯與24名人質。

惟這批人質獲釋前，哈馬斯突然宣布押後實行時間，指控以色列違反停火協議，阻止運載人道主義物資的貨車進入加薩地帶北部地區，並派出無人機飛到南部地區。以色列警告，如果人質未能夠在當地午夜前獲釋，國防軍將恢復攻擊加薩地帶。最終，在美國、卡塔爾、埃及的施壓下，哈馬斯同意向紅十字國際委員會移交人質。

值得留意的是，以色列政府提到停火協議內容包括，哈馬斯需要同時釋放被挾持的母親及她們的子女，但在上周六獲釋的人質當中，13歲女童希拉（Hila Rotem）重獲自由，但54歲母親仍然成為人質。第二批人質乘坐紅十字國際委員會救護車由加薩地帶進入埃及，再經埃及與以色列之間的邊境口岸回國，送往醫院治療及觀察。

停火有效期即將屆滿 根據以色列與哈馬斯達成的共識，停火有效期只餘周日及周一這兩天，外界關注雙方會否同意延長實施。以色列國防部長加蘭特上周六從海路進入加薩地帶北部地區，視察在當地展開軍事行動的部隊。他聲言在全部人質獲釋前，以色列國防軍不會離開加薩地帶，指出全靠軍事方面的施壓，才能夠讓哈馬斯同意放走首批人質。

加蘭特表明停火是短暫，任何進一步的談判將在戰火下進行，「如果他們（哈馬斯）打算繼續商討下一項協議，炸彈投下及地面部隊作戰將同時發生」。以色列國防軍總參謀長哈列維上周六向士兵表示，將在停火結束時立即恢復攻擊加薩地帶，強調救回所有人質是「我們的道德義務」，又稱利用停火期休整及作出更好的準備。本報綜合報道

以色列人質獲釋回國後與家人團聚。 以色列人質家屬集會要求哈馬斯放人。（Getty Images圖片） 獲釋的以色列人質（中）由士兵陪同。 以色列與哈馬斯互換被扣人員 人質乘坐巴士由埃及返抵以色列。