麗香鐵路通車 昆明4.5小時可達香格里拉
【本報綜合報道】雲南麗江至香格里拉鐵路是內地《中長期鐵路網規劃》中滇藏鐵路的重要組成部分，昨日中午正式開通營運。鐵路開通後，麗江至香格里拉兩地之間最快1小時18分可達，昆明至香格里拉最快4小時30分可達。
時速140公里連接多個景區
首趟列車從香格里拉發車，終點站昆明，由此雲南迪慶州也結束不通鐵路的歷史。麗香鐵路2014年12月開工建設，設計時速140公里，全長139公里，為國家I級單線電氣化鐵路。該線路地處雲貴高原與青藏高原的過渡地帶，連接麗江古城、拉市海、玉龍雪山、虎跳峽、哈巴雪山、香格里拉等眾多景區，被譽為「美麗雲嶺天路」。
麗香鐵路營運初期，鐵路部門每日安排開行8列旅客列車，並會在各站間實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，初期執行票價最高為公布票價的九折、最低為七折。該部門同時安排開行兩列貨物列車，快速運建材、生活用品等至香格里拉。當局指，該鐵路將提升民族地區運輸服務保障能力，對促進民族團結、鞏固邊疆穩定、推動雲南經濟社會高質量發展具重要意義。
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