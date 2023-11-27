麗香鐵路通車 昆明4.5小時可達香格里拉

【本報綜合報道】雲南麗江至香格里拉鐵路是內地《中長期鐵路網規劃》中滇藏鐵路的重要組成部分，昨日中午正式開通營運。鐵路開通後，麗江至香格里拉兩地之間最快1小時18分可達，昆明至香格里拉最快4小時30分可達。