首架「空中皮卡」運輸機珠海亮相

首屆亞洲通用航展 獲66億元訂單

近20個國家和地區逾250間航空及無人機產業鏈企業參加今次航展，逾90架動靜態飛行器亮相。其中受關注的「空中皮卡」可裝1,350公斤貨，亦可載人，作為跳傘用飛機，並勝任高原、雪地等惡劣條件下的短距離起降，參加本次航展後將開始申請中國及歐美的適航證。另有來自歐洲的「穿越騎士」特技飛行表演隊、湖南「山河」飛行表演隊等，上周五在航展現場表演。