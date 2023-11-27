醫院 鑑定所 涉跨省辦非法代孕

志願者舉報武漢機構勾結廣東中介 內地「打拐」志願者、網名「上官正義」的男子繼日前揭發多間醫院涉嫌販賣嬰兒出生醫學證明後，再舉報湖北省武漢市某醫院及鑑定所，與廣東省中介勾結，分別從事非法代孕，以及協助來歷不明嬰兒辦理出生證明及戶口登記等活動。內媒前天報道，武漢警方已介入調查，涉事醫院及鑑定所均否認上述指控。

內媒記者日前聯同上官正義與深圳中介接觸，得悉網名為「晗晗」中介公司名叫「家有寶貝」，在河南省鄭州市及廣州均設有分公司，主要從事卵代孕及篩選胎兒性別業務，其朋友圈每天都會發布不少成功案例。根據晗晗介紹，代孕是利用志願者精子、卵子，再透過代孕者誕下嬰兒，生產地區除了北上廣深地區，其他地區均可安排，例如武漢或佛山市某醫院，不過具體情況需看屆時管控是否嚴格，之後再靈活安排。

提供兩種套餐 另支付供卵費 晗晗在聊天紀錄中透露，如果客戶選擇供卵並由他人代孕，那麼會有兩種套餐可供選擇，其中一種價格約63萬元（人民幣‧下同，約69.3萬港元），提供代孕並優先植入客戶喜歡嬰兒性別，餘下一種80萬元（約88萬港元）套餐則零風險包出生、包性別，如兩年內沒達到要求會全額退款，不過上述兩種套餐均不包含供卵女性補貼，需額外支付費用。

上官正義解釋，當客戶付費後，中介負責提供合適卵子或精子，與客戶精子或者卵子培植胚胎，待代孕者懷孕後，再到有合作關係醫院，經客戶名字建檔、生產，順利辦理出生證明後可正常落戶。他另提及自己早前暗訪醫院期間，曾與多名中介保持聯繫，其中深圳一名中介更自稱是做親子鑑定業務，可通過掉包樣本手段拿到虛假親子結論，替「抱養」嬰兒辦理出生證明，協助完成戶籍登記手續。

經調查，內媒記者與上官正義在深圳會見該名自稱「蔡總」女中介。蔡女介紹自己經營一間生物檢測公司，與武漢某司法鑑定所存在合作關係。她指自己弟弟正是抱養而來，因為沒有出生證明落不了戶，後來通過司法鑑定中心出具報告，證明親子關係後補辦出生證明，最終成功落戶。

談及具體情況時，蔡女稱她們一家找了一對親戚夫妻，由對方抱起弟弟一起拍照及採血，再把對方親生孩子血樣代替弟弟血液樣本，把弟弟戶口上在親戚一家名下。她另透露，弟弟實際一直與她生活，長大後可獨立成戶，再以買房立戶方式從親戚一家遷出戶口。

涉事醫院否認指控 稱已報案 蔡女宣稱，自己過去與多間鑑定中心合作，由於監管加強，目前與武漢瑞博祥司法鑑定所合作。她提及由於屬於違法，要點對點與具體負責人對接，為了規避風險，會把血液樣本寄到附近酒店前台，由對方派人去取，即使交收也只會透過現金，整個過程不留痕迹。

內媒記者與上官正義事後聯絡廣州及深圳警方，隨後接到武漢市東湖新技術開發區警方電話。針對上官正義指控，涉事武漢某醫院澄清院方從未做過代孕業務，已針對相關情況報警。

另一涉事武漢瑞博祥司法鑑定所負責人稱，公司是合法合規經營，針對網傳情況已經報警，相信法律會還他一個清白。本報綜合報道