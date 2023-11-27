台梅花鹿困魚網 疑涉陸漁民

【本報綜合報道】台灣連江縣北竿鄉大坵島以梅花鹿生態聞名，有「台灣奈良」之稱，但近期接連發現有梅花鹿鹿角遭繩索或魚網纏繞。連江縣議員陳玉發日前表示，有傳言是中國大陸漁民摸黑上岸捕捉所致，要求縣政府及早防範。縣長王忠銘回應稱，將要求相關單位加強海防措施。

民眾質疑大坵島本來沒住人 連江縣產發處上周四委託專業獸醫師團隊威廉動物技術實業社，登上大坵島解救受困梅花鹿。有民眾質疑明明島上沒住人，為何會有廢棄麻繩與魚網出現，懷疑內情不單純。陳玉發稱，其實晚上只要好天氣，聽說很多中國大陸漁船都對島上梅花鹿虎視眈眈，懷疑應該已經捉走很多隻，要求縣政府盡快研議防護措施補救。王忠銘提到目前大坵島交通只靠船運，等後年6月大坵橋興建完成後，執法人員登島頻率高，應該可以減少類似狀況。陳玉發強調需及早防範，不然等橋建成，梅花鹿可能都被抓光。

連江縣產發處要求旅遊局及風景區管理處加強巡察，並研究在島上加裝閉路電視。馬祖岸巡隊與海巡隊均指，目前沒有接到中國大陸漁民登島抓鹿的通報，大坵島上沒有住戶也沒有派駐人員，他們只有定期上島或周邊海域巡邏，未來將加強巡察。