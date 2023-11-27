台M60A3坦克擬換強化引擎

【本報綜合報道】台灣陸軍460輛M60A3主戰坦克年底達到服役壽命期限，早前向美國原廠訂購400餘套同型主戰坦克引擎並提升射控系統性能。台灣傳媒上周六引述台軍將領報道，美方提供更換主戰坦克引擎的選項，每套引擎將增加300匹馬力。

原廠停產 新版馬力達1050匹 M60A3主戰坦克使用750匹馬力AVDS-1790-2C引擎，原廠已經不再生產。先前傳出的方案是要求原廠重啟生產線，台灣陸軍計劃2023年至2028年訂購400餘套同型引擎。台軍將領透露，美國廠商建議台方採購M882重型裝甲搶救車的AVDS-1790-8CR引擎，其尺寸與AVDS-1790-2C大致相同，但馬力1,050匹。美國原廠認為引擎馬力增加後，可以滿足M60A3主戰坦克升級後裝甲重量增加的需求，提升越野能力及增加移動時射擊穩定度。

台軍評估認為新建議選項應該符合需求，將在預算總額維持不變的前提下，由原來400套引擎增購至460套，讓全部M60A3主戰坦克納入引擎更新對象，以因應未來戰爭所需。