英媒刊文斥與俄北極合作 華致函反駁促棄冷戰思維

【本報綜合報道】近日英國《金融時報》刊發學者評論文章，批評中國與俄羅斯在北極開展的國際合作，形成反西方戰線。中國駐英國大使館上周六表示，已經致函該報嚴正駁斥，要求對方秉持客觀、公正、專業的新聞報道原則，摒棄冷戰思維、零和博弈理念和意識形態偏見，不為歪曲抹黑言論提供傳播平台。

指渲染中國威脅論 中國駐英國大使館在上周三刊登的信函表示，有關學者在名為《俄羅斯和中國正在北極開闢一條新的反西方戰線》的文章中，把上月發生的波羅的海天然氣管道受損之個別事件，以「猜測」為依據牽強附會地與北約安全穩定聯繫，污衊中國在北極開展的國際合作，渲染炒作所謂「中國威脅論」，挑唆大國陣營對抗，充斥冷戰思維與意識形態偏見，嚴重誤導受眾，展現作者的傲慢與淺薄。中方對此堅決反對。

信函指出，中國尊重北極國家在北極地區的主權、主權權利和管轄權，相關方面也應該尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由，尊重國際社會在北極的整體利益。中方稱，波羅的海天然氣管道受損是一宗不幸的海上事故，中方主管部門就調查與有關國家保持着順暢溝通，並將依據國際法提供必要協助，但在案件真相查明前就臆測甚至挑唆大國關係，顯然別有用心。