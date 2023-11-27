上海搗野生動物走私 拘23人

【本報綜合報道】上海市綠化市容局上周六表示，市公安局食藥環偵總隊和市林業局聯合破獲一宗特大跨境、跨省的野生動物非法交易案，搗毀一個跨境走私、運輸、販賣四爪陸龜、球蟒等珍貴、瀕危野生動物的犯罪集團，並全面摧毀銷售網絡。

今次查獲的野生動物主要涉及陸龜科、蟒科、蜥蜴目等爬行動物，由於長途運輸、飼養條件受限，牠們獲救時的生命迹象十分脆弱。上海市林業局第一時間組織專業人員開展物種初步鑑定，並積極協調當地林業部門落實專門場地、專業人員展開收容救護工作。500餘隻查獲的野生動物由上海動物園收容救護，最終確保被查獲的動物得到妥善安置和及時救護。