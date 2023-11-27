民調：民眾黨支持度超越藍綠

【本報綜合報道】台灣白營民眾黨與藍營國民黨針對明年總統選舉的合作破局後，昨日發布的民意調查顯示，民眾黨的支持度首次超越國民黨及綠營民進黨，創下該黨2019年組建以來的新高。分析指在此輪藍白分合過程中，民眾黨得益最大。

該項調查上周日至上周二針對20歲以上人士進行，有效樣本1,076份，抽樣誤差95%信心水準，約正負2.99個百分點，調查問題是「在所有政黨中，你個人最支持的是哪一個政黨」。結果顯示，民眾黨支持度最高，有25.3%；其後依次是國民黨24.8%、民進黨24.5%、時代力量2.9%，台灣基進1%，其他政黨合計1.8%，其餘回答沒有特別支持哪一黨或不知道、拒答。雖然民眾黨、國民黨、民進黨之間的差距不足一個百分點，卻是台灣政黨政治史上第一次出現民眾黨超越兩大黨。

柯文哲成藍白合風波贏家 分析指出，過去一個月「藍白合」風起雲湧，吸引無數選民關注，在選民期盼政黨輪替的氛圍中，民眾黨主席柯文哲乘勢而起，意外獲得空前的社會支持。相反，民進黨過去4個月支持度一路下滑，現在是最低時刻。調查機構過去4年合共進行44次調查，民進黨有25次的支持度都在三成以上，目前接近谷底的22.4%。