藍白破局 柯文哲遭國民黨封殺

【本報綜合報道】台灣總統選舉「藍白合」破局後，國民黨封殺民眾黨總統候選人柯文哲為國民黨立法委員候選人站台。國民黨主席朱立倫上周六重申，其他政黨的總統、副總統候選人不可來站台，但在立委、民代與縣市長之間可以合作。柯文哲上周五登記參選後首天沒有安排公開行程，他稱因在野整合問題，需要時間消化。

禁邀請站台 國民黨秘書長黃健庭補充說明，不能夠讓非國民黨籍的正副總統候選人及不分區立委來站國民黨的台，因為總統與不分區立委有競爭關係，至於政黨票就各自努力。國民黨總統候選人侯友宜表示，團隊作戰紀律很重要，國民黨已經清楚下軍令狀，沒有模糊空間。前總統馬英九周日陪同國民黨大安區立委候選人羅智強拉票，是「藍白合」破局後首次公開露面，原定不接受聯合採訪，但到場時主動詢問記者有沒有問題，隨即遭工作人員打斷。

對於國民黨封殺，柯文哲競選辦發言人吳怡萱上周六表示，大家各自努力，民眾黨下月行程滿檔，沒有走不出去的問題。柯文哲在社交網發文指，「藍白合」破局關鍵歸咎於雙方從一開始就有認知差異，自己可以適度退讓，但堅持在野一定要贏。他指摘，國民黨想的是反正「藍白合」就會贏，所以為政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第二選項。