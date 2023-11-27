蕭美琴 稱欲延續台海平穩 拒步烏克蘭後塵

哽咽談駐美經歷 籲交國際好友增實力 台灣民進黨總統候選人賴清德的副手蕭美琴周日到花蓮市，出席二人與立法委員聯合競選總部成立儀式，致詞時哽咽稱離開花蓮縣期間，以駐美國代表身份努力「上架台灣」。她在前一天播出的訪問強調，絕不能夠讓烏克蘭悲劇在台灣上演，台方要充實自身實力、結交更多國際好友，敞開對話大門避免誤判。

花蓮市是蕭美琴從美國返回台灣後首場助選活動，她出任駐美國代表前曾經透過花蓮縣選區成為立法委員，任期是2016年至2020年。在當天的聯合競選總部成立儀式上，蕭美琴提到自己在美國期間，美國總統多次宣示對台灣安全的關心，力挺台灣海峽穩定，並找來日本、南韓、歐盟一起關心兩岸和平，「世界已經看到台灣」。

與此同時，蕭美琴在訪問被問到，中國大陸領導人向美國總統拜登表示，沒有看過任何陸方部門報告2027年或2035年犯台的計劃，她希望這是一個真心誠意的說法，強調從歷史的教訓、悲劇、發展，「我們也知道和平還是要靠自身的實力」，所有的努力就是避免悲劇發生，但也要有自身的實力，以及國際對台灣的關注及支持。

指美台合作具阻嚇力 對於美國會否在中國大陸攻打台灣時出兵保台，蕭美琴表示，美國所謂戰略清晰與戰略模糊，都是希望有助維持台灣海峽的現狀；美方與台方的合作，所有目標設定也是阻嚇和避免任何衝突。她指出，台灣人民的最大共識是維持現狀，亦期待和對岸有健康永續的往來，聲稱只有「賴蕭配」會延續維持台灣海峽和平穩定的路線。

另一方面，美國傳媒指中國大陸加劇對台灣的軍事騷擾，解放軍去年出動1,737架次飛機騷擾台灣空域，遠高於2019年的20架次；又不斷提升攻台演習的複雜度，包括進行取得台灣海上、空中、資訊領域控制權的聯合操演。由於美國明年也舉行總統選舉，北京可能趁美方忙於應對內部分裂，認為這是攻台時機，同時可能嘗試封鎖台灣作為脅迫，所以呼籲拜登政府加快武裝台灣，阻嚇中國大陸對台灣的威脅。本報綜合報道