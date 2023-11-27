解放軍報促緬北各方停火

【本報綜合報道】中國軍媒《解放軍報》昨日發文，強調高度關注緬北衝突，敦促相關各方立即停火止戰，並誓言堅決維護中緬邊境安全穩定。

文章寫道，中緬有着2,000多公里的邊境線，作為山水相連的近鄰，中國始終堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中緬關係。近期由於多種原因，緬北數個地區爆發武裝衝突，造成人員傷亡，安全形勢複雜嚴峻。中方敦促相關各方開展和平對話，避免事態升級。同時，中方還從人道主義出發，付出巨大努力，妥善安置並配合緬方救助避戰人員，積極協助第三國人員借道中國撤離。

陸軍部隊邊境實戰演訓 文章稱，近年來中國同緬甸密切溝通協調，切實加強邊境管控，為促進邊境地區經濟發展創造了良好條件。對於解放軍南部戰區組織戰區陸軍部隊上周六起在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓，文章介紹，此次演訓旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊等作戰能力，時刻做好應對各類突發情況準備。

緬軍發言人蘇敏敦指出，緬方接獲關於此次演習的通知，並指演習旨在維護邊境鄰近地區的穩定與和平，沒有違背中國不干涉緬甸內政的原則。