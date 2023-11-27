華製航母福建號 傳試驗電磁彈射

【本報綜合報道】中國首艘完全自主設計及建造的航空母艦福建號，日前短暫離開在上海市長興島的江南造船廠，外界關注是否即將展開首次海試並進行電磁彈射試驗。社交網周日流傳一段從空中拍攝的短片，可見福建號疑似測試電磁彈射裝置。

網上消息指，福建號明顯進行電磁彈射試驗，其斜角飛行甲板前方有疑似小車的物體入水並濺起浪花。這是該艦第一次被外界拍下電磁彈射的畫面，並認為今次試驗成功。早前的衞星圖像顯示，福建號短暫離開碼頭，飛行甲板出現紅色方塊，推測是承載重物的小車，用來進行小車重物彈射實驗。中國國防部暫未回應有關消息。

料明年海試 2025年服役 福建號去年6月17日在江南造船廠舉行下水命名儀式，與現役航空母艦遼寧號及山東號不同，它是中國首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射裝置及阻攔裝置，滿載排水量8萬多噸。中國國防部當時表示，福建號下水後將展開繫泊試驗及航行試驗，下一步根據各項工作進展情況，統籌安排交接入列工作。

目前全球只有美國航空母艦福特號採用電磁彈射裝置，該艦2015年也在船廠利用承載重物的小車測試電磁彈射裝置。相比美國其他現役航空母艦使用的蒸氣彈射裝置，以及遼寧號與山東號使用的滑躍起飛，電磁彈射大幅提升艦載機的出動效率。外國軍事網站《海軍新聞》周日預期，福建號明年展開海試，可能2025年正式服役。