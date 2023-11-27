病原體疊加 內地呼吸道病患增

【本報綜合報道】國家衞生健康委員會昨日舉行新聞發布會，說明內地冬季呼吸道疾病防治有關情況。監測顯示近期以流感為主，另有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等，分析認為近期急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關，不同年齡層流行的主要病原體亦有所不同。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，多病源監測結果顯示，4歲或以下人群流行的主要是流感病毒、鼻病毒，5歲至14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15歲至59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

提醒民眾戴口罩勤洗手 國家衞生健康委員會新聞發言人米鋒表示，當局持續開展呼吸道疾病監測和形勢研判，推進流感疫苗接種，定期調度各地醫療資源供給和診療工作情況，有針對性地加強工作指導，組織經驗交流和技術培訓。會上提醒民眾堅持戴口罩、多通風、勤洗手的衞生習慣，倡導「一老一小」等重點人群積極接種相關疫苗，並建議病童首選到基層醫療衞生機構或綜合醫院兒科就診。