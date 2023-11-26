棄讀醫從唱 饒舌歌手回報家鄉

【本報綜合報道】印度北部那加蘭邦一名前衞嘻哈唱作歌手，分享了他為何歌唱那加土著人民的考驗和磨難、歷史和故事。身為那加人的科扎（Moko Koza），利用嘻哈音樂和饒舌敍事，成功吸引觀眾、並捕捉被社會遺忘族群的生活現實。

那加男分享土著故事獲欣賞 科扎創作的《Naga Manu》讓他聲名大噪，歌名意即「我是那加人」，在網上影片平台獲逾190萬次播放。他指靈感來自於他另一首歌曲《Puisa》，這是他首次推出的那加語歌曲。「Puisa」在那加語中意指金錢，歌詞反映年輕一代在困擾那加蘭邦數十年的系統性腐敗下，如何疲憊不堪。由於《Puisa》反應很好，讓他考慮製作更多那加語歌。

科扎高中畢業後曾有機會入讀基督教醫學院學醫，但他為了留在家鄉而拒絕。他指若當時入讀，現在便可能是醫生而非饒舌歌手。科扎指，並不是每個人都有為社區發聲的權利，而他作為歌手擁有表達的平台。因此，他希望為解決家鄉的重大社會問題發聲，例如禁酒。