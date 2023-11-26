頭骨化石研究 大盜龍或源自澳洲

【本報綜合報道】澳洲古生物學家針對維多利亞省東部出土的一塊恐龍化石研究，發現它是迄今為止發現最古老的大盜龍科頭骨碎片，意味大盜龍可能起源於澳洲。

屬白堊紀肉食恐龍 該塊頭骨碎片由化石勘探者克萊蘭（Mike Cleeland）早年在海灣懸崖上發現，並捐贈給了博物館。與其他化石不同，它可以追溯至1.214至1.18億年前，比阿根廷出土的大盜龍化石還早3,000萬年，即代表現今最古老大盜龍化石位於澳洲。然而，由於化石紀錄有限，加上它只是頭骨並非牙齒，今次發現僅能支持大盜龍起源於澳洲的假設，未來仍有機會被推翻。

大盜龍是白堊紀時期肉食恐龍，主要生活在亞洲、澳洲和南美洲。古生物學家科泰夫斯基（Jake Kotevski）表示，沒有任何大盜龍骨骼完整度超過15％，期待出土更多化石確定牠們在生態系統中的作用。他指目前研究證實，很多小型雙足食草動物可能是大盜龍的獵物，但大盜龍的特殊角色遠不如其他大型食肉恐龍那麼容易被理解。