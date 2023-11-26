與美巡航後 菲夥澳軍南海演習

【本報綜合報道】菲律賓和澳洲昨日啟動首次聯合海上巡邏，範圍在南海的菲律賓專屬經濟區海域內，持續至明日。菲律賓此前已經與美國在南海聯合海空巡邏。

參與聯合巡邏的包括菲律賓海軍巡防艦葛雷戈里奧‧德爾‧皮拉爾號、船塢登陸艦南達沃號、5架菲律賓空軍偵察機，以及澳洲皇家海軍護衞艦圖文巴號、一架澳洲皇家空軍P8A海上巡邏機。

小馬可斯：支持更穩定印太 菲律賓總統小馬可斯表示，聯合巡邏凸顯兩國共同致力於支持以規則為基礎的國際秩序，以及更加和平、安全和穩定的印太地區。兩國軍隊海上合作將加強雙邊海上協同，體現不斷發展和深化戰略與防務夥伴關係。

美神盾艦闖中國西沙領海 另一方面，中國解放軍南部戰區發言人田軍里昨日表示，美國海軍神盾驅逐艦霍珀號當天未經中國政府批准非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、警告驅離。田軍里批評美國嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的南海安全風險製造者，是南海和平穩定的最大破壞者。