美警員跪殺黑人 傳獄中遇刺重創送院

美國明尼蘇達州白人前警員沙文（Derek Chauvin）2020年在明尼阿波利斯執法期間跪殺黑人弗洛伊德，翌年被判謀殺罪罪成入獄22年半，正在亞利桑那州圖森聯邦監獄服刑。面對美媒揭露沙文日前在獄中被人刺傷，聯邦監獄管理局昨天承認一名囚犯前天在獄中遇襲，沒有交代傷者身份。

美媒昨天引述消息報道，47歲的沙文在獄中被一名囚犯刺傷，情況嚴重，獲送院治理，沒有生命危險。聯邦監獄管理局稍後發聲明證實，一名在囚人士前天中午12時30分左右在圖森監獄遇襲，獲獄方人員急救，已被送往醫院接受進一步治療及評估。

通報FBI 明州檢察總長難過 在聲明中，聯邦監獄管理局強調事件中沒有職員受傷，亦未對公眾構成危險，已通報聯邦調查局（FBI），同時暫停涉事監獄探視活動，暫不透露傷者詳情。對於沙文成為攻擊目標，明尼蘇達州檢察總長埃利森（Keith Ellison）感到難過，並指對方應與其他在囚人士一樣，在不必擔心遭到報復或暴力情況下服刑。

2020年5月25日，沙文與同僚萊恩、姜及陶都在明尼阿波利斯執法，懷疑弗洛伊德行使偽鈔，遂一同上前調查。在此期間，沙文曾以膝蓋跪壓弗洛伊德頸部，結果導致對方死亡，觸發全美爆發大規模反警暴示威。驗屍報告證實，弗洛伊德是窒息致死。

沙文於2021年4月被裁定一項二級非故意謀殺罪、一項三級謀殺罪及一項二級誤殺罪罪名成立，合共入獄22年半。

囚22年半 上周上訴遭駁回 2022年6月，他再因侵犯弗洛伊德民權罪罪成，被判監禁21年，與先前判刑同期執行。他曾提出上訴，直至上周一遭到最高法院駁回。本報綜合報道

弗洛伊德 沙文 沙文正在圖森聯邦監獄服刑。