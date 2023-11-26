反西方壟斷 普京將拍板新AI發展戰略
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五出席2023年國際人工智能（AI）與機器學習大會全體會議，表示不應該允許西方國家壟斷AI領域，將批准新版俄羅斯AI發展戰略。
大力培養科研人才
新版文件將作出一系列重大修改，將目標和任務具體化，首先是擴大生成式AI和大型語言模型領域的基礎和應用研究。普京要求政府、AI聯盟、俄羅斯科學院制訂機制，確保俄羅斯科學家能夠使用俄方現有和正在建造的超級電腦；又對在AI領域從事科研和實踐活動的高校學生，提供使用運算基礎設施的特殊優惠政策。他表示，俄羅斯超級電腦的現有運算能力應該至少提高一個數量級，這對於生成式AI的進一步發展至關重要。
普京稱，必須大力培養AI領域的科研人才，特別是在AI教研領域領先的高校，明年要擴大該領域碩士研究生培養課程，並通過聯邦預算增加基礎AI課程大學生入學率。他同時提出，要考慮改變科研領域的融資結構，並撥付更多資金用於生成式AI和大型語言模型的研發，在此基礎上創造出與世界領先產品相比更具競爭力的突破性產品，並形成新的市場和服務。
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