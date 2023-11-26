反西方壟斷 普京將拍板新AI發展戰略

大力培養科研人才

新版文件將作出一系列重大修改，將目標和任務具體化，首先是擴大生成式AI和大型語言模型領域的基礎和應用研究。普京要求政府、AI聯盟、俄羅斯科學院制訂機制，確保俄羅斯科學家能夠使用俄方現有和正在建造的超級電腦；又對在AI領域從事科研和實踐活動的高校學生，提供使用運算基礎設施的特殊優惠政策。他表示，俄羅斯超級電腦的現有運算能力應該至少提高一個數量級，這對於生成式AI的進一步發展至關重要。